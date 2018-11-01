В Николаеве автомобиль сбил женщину и скрылся с места ДТП

Сегодня, 12:42

57-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу


Фото: ГУНП в Николаевской области

Фото: ГУНП в Николаевской области

Фото: ГУНП в Николаевской области

В Николаеве неустановленный автомобиль сбил 57-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Пострадавшую госпитализировали в больницу, сообщает пресс-служба местной полиции.

ДТП произошло сегодня, 1 ноября, около 8:00 на улице Казарского в Ингульском районе города. Пострадавшую каретой "скорой" госпитализировали в больницу.

"Разыскиваемый автомобиль, по предварительным данным, марки Nissan или Opel серого цвета, фрагмент государственного номерного знака – COF (или COW) 060, в результате ДТП имеет повреждения бампера и радиатора", – рассказали в полиции и отметили, что водителя и машину на данный момент разыскивают.

Кроме того, по факту аварии следователи начали уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Виновнику ДТП грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы. 

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
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