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В Николаеве бандиты ночью ворвались в дом и пытали хозяев

10 марта, 09:32

Татьяна Очеретяна

Хозяйка дома получила пулевое ранение в живот

В Николаеве двое злоумышленников ворвались в частный жилой дом и пытали хозяев, требуя отдать деньги. Об этом сообщают Новости N.

Известно, что ночью в микрорайоне "Леваневский" бандиты проникли в дом через окно второго этажа по приставной лестнице. На тот момент владельцы дома — муж и жена, были дома. Хозяин пытался помешать незнакомцам, но его ударили чем-то тяжелым по голове, а женщина получила пулевое ранение в живот. Затем супругам связали руки и ноги пластиковыми стяжками и начали пытать, требуя отдать деньги и ценности.

Злоумышленники скрылись с незначительной суммой денег из кошелька.

Хозяйка смогла позвонить живущей отдельно дочери, которая и вызвала полицию.

На место происшествия прибыла скорая помощь, несколько экипажей патрульной полиции и следователи Заводского райотдела полиции. Пострадавшие рассказали, что бандиты были в масках и говорили с характерным кавказским акцентом. После оказания первой медицинской помощи обоих пострадавших госпитализировали.

Напомним, под Одессой произошло разбойное нападение на дом предпринимателя. Злоумышленники ворвались в жилище, избили хозяина и пытками заставили отдать деньги.

Кроме того, на Буковине правоохранители ищут нарушителей, которые ворвались в дом пенсионеров, жестоко избили хозяев и требовали деньги.

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