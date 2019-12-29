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В Николаеве чиновник горсовета погорел на взятках: привлекал посредника

29 декабря, 14:26

Правоохранители проводят обыски в домах злоумышленников

/ Фото: Нацполиция

Полицейские разоблачили чиновника Николаевского городского совета на вымогательстве и получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

Как написали в ведомстве, руководитель одного из управлений получал деньги от субъектов хозяйствования за подписание актов выполненных работ.

В целях конспирации чиновник привлек посредника. Он выносил деньги, полученные в качестве взятки, из служебного кабинета. В дальнейшем посредник отдавал средства должностному.

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Правоохранители разоблачили злоумышленника после после получения и передачи 30 тысяч гривен. Сейчас проводятся санкционированные обыски по месту работы и проживания подозреваемых.

Решается вопрос о задержании фигурантов, открыто уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением и взяточничества. Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине выросло количество взяток. Несмотря на реформы, взяточников в своих рядах выявляют все силовые ведомства.

Кроме этого, следователя одного из райотделов Нацполиции задержали в Киеве – он требовал три тысячи долларов от подозреваемого, обещая не арестовывать его имущество, как того предусматривало наказание. Поймали взяточника именно в тот момент, когда он брал деньги – 2000 долларов. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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