В Николаеве двое несовершеннолетних устроили масштабное ДТП
Легковушка, под управлением подростка, на скорости влетела в столб
В результате аварии травмы получил водитель: юношу забрала "скорая". Второй юноша, находившейся на пассажирском сидении, не пострадал. Из-за ДТП движение электротранспорта в районе аварии было заблокировано на несколько часов. Кто ответит за убытки, сейчас выясняет полиция.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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