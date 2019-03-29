Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Николаеве двое несовершеннолетних устроили масштабное ДТП

Сегодня, 14:57

Легковушка, под управлением подростка, на скорости влетела в столб

В Николаеве двое несовершеннолетних устроили масштабное ДТП Другие регионы Легковушка, под управлением подростка, на скорости влетела в столб


В Николаеве двое несовершеннолетних украли ключи от отцовской машины и поехали кататься "с ветерком". Легковой автомобиль на большой скорости влетел в электроопору и зацепил припаркованный ЗАЗ. Оборванные от удара провода упали на легковушку, после чего она вспыхнула.

В результате аварии травмы получил водитель: юношу забрала "скорая". Второй юноша, находившейся на пассажирском сидении, не пострадал. Из-за ДТП движение электротранспорта в районе аварии было заблокировано на несколько часов. Кто ответит за убытки, сейчас выясняет полиция.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, Николаев, легковушка, столб, несовершеннолетние

Вы сейчас просматриваете новость " В Николаеве двое несовершеннолетних устроили масштабное ДТП". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одессе водитель BMW вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком

Сегодня, 14:51

Женщина доставлена в больницу, малыш не пострадал

ДТП в Днепре: легковушка не разминулась с маршруткой, есть пострадавшие

Сегодня, 14:08

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением

Гибель 18-летнего чемпиона: полиция Запорожья попросила о помощи

Сегодня, 11:46

Полиция обратилась к свидетелям смертельного ДТП с просьбой о помощи

Во Львове девушка попала под колеса легковушки и вылетела на автобус

Сегодня, 11:44

Спасатели деблокировали пострадавшую из-под автобуса с помощью домкрата

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Вкрутили девять шурупов, вставили пластину: Билана прооперировали

Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы

Валдис Пельш не может смириться со смертью коллеги по шоу

«Это уже не худоба, а анорексия!» Кузнецова напугала поклонников

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)

ЕСПЧ проигнорировал жалобу Кокорина. Во всём виноваты адвокаты

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Вера Брежнева резко высказалась о современных девушках
Загрузка...

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

Вчера, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

27 марта, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Последние дни предвыборной кампании: украинцев ждет день тишины, а эксперты ждут нарушений

27 марта, 07:19

Кандидаты отреагируют на нарушения и согласуют дебаты

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

27 марта, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

От «ростовской деревенщины» до жены футболиста-миллионера

Василий Васильев. Судьба цыгана

Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова