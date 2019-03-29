В Николаеве двое несовершеннолетних устроили масштабное ДТП

Легковушка, под управлением подростка, на скорости влетела в столб

В Николаеве двое несовершеннолетних устроили масштабное ДТП 2019-03-29T14:57:00+02:00 Другие регионы Легковушка, под управлением подростка, на скорости влетела в столб





В результате аварии травмы получил водитель: юношу забрала "скорая". Второй юноша, находившейся на пассажирском сидении, не пострадал. Из-за ДТП движение электротранспорта в районе аварии было заблокировано на несколько часов. Кто ответит за убытки, сейчас выясняет полиция.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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