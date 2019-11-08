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В Николаеве двое подростков убили мужчину ради мобильного телефона: видео

8 ноября, 16:19

Парни нанесли погибшему более 60 ударов ножом

/ Фото: Сегодня

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В Николаеве задержали двух юношей, подозреваемых в убийстве 29-летнего мужчины. Его тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли у здания мэрии.

Задержанные рассказали: ночью они прогуливались по городу, наткнулись на горожанина навеселе и попытались ограбить его. Пострадавший начал кричать и звать на помощь. Тогда один из парней ударил его ножом, и бил, пока мужчина не замолчал.

После этого преступники забрали мобильник и скрылись. Поймали их в общежитии, где оба живут. Оба подозреваемых – сироты, учатся в лицее. Ребятам 17 и 18 лет. Тот, что бил ножом, был ранее судим за кражу.

"В ходе проведенных мероприятий было установлены личности двух учеников лицея, которые пытались ограбить потерпевшего. Когда он дал им отпор, то один из парней нанес ему множественные ножевые ранения. На данный момент данные лица установлены, проводятся следственные действия, в результате обысков нами изъяты вещественные доказательства", – исполняющий обязанности начальника Центрального отдела полиции Александр Гринчук.

Напомним, недавно в Ивано-Франковской области долги стали причиной трагедии – мужчина жестоко убил знакомого, которому был должен деньги.

Смотрите видео: В Виннице мужчина забетонировал в подвале тело знакомой:

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Источник: Сегодня

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