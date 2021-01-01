В Николаеве фейерверк залетел на балкон многоэтажки: загорелись две квартиры

В центре Николаева, в новогоднюю ночь, в результате попадания фейерверка загорелся один из балконов в многоэтажном доме. Пожар перекинулся на соседнюю квартиру
Об этом пишет местный портал НикВести.
Когда загорелся балкон, в квартире никого не оказалось. Отмечается, что огонь перекинулся на соседнюю квартиру этажом ниже.
На месте происшествия работали спасатели, газовая служба и карета скорой помощи.
Напомним, в Николаеве мужчина ранил десятилетнего ребенка. Он поссорился с соседями из-за того, что те запускали фейерверк, и начал стрельбу.
А 6 декабря в Ростове-на-Дону на рынке "Классик" вспыхнул павильон с пиротехникой. Площадь пожара достигла 3 тыс. кв. м.
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