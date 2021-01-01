Українська
$ 28,27
34,74
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Николаеве фейерверк залетел на балкон многоэтажки: загорелись две квартиры

1 января, 08:02

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Когда загорелся балкон, в квартире никого не оказалось

В центре Николаева, в новогоднюю ночь, в результате попадания фейерверка загорелся один из балконов в многоэтажном доме. Пожар перекинулся на соседнюю квартиру

Реклама

Об этом пишет местный портал НикВести.

Когда загорелся балкон, в квартире никого не оказалось. Отмечается, что огонь перекинулся на соседнюю квартиру этажом ниже.

Фото: НикВести

На месте происшествия работали спасатели, газовая служба и карета скорой помощи.

В тренде
В Ровно горел торговый центр: спасатели эвакуировали 53 человека (фото и видео)
Фото: НикВести

Напомним, в Николаеве мужчина ранил десятилетнего ребенка. Он поссорился с соседями из-за того, что те запускали фейерверк, и начал стрельбу.

Реклама

А 6 декабря в Ростове-на-Дону на рынке "Классик" вспыхнул павильон с пиротехникой. Площадь пожара достигла 3 тыс. кв. м.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

квартиры Николаев пожар Новый год 2021
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Грядут лютые морозы и опять гололед: прогноз погоды на январь
Грядут лютые морозы и опять гололед: прогноз погоды на январьУкраина
Новогоднее обращение Зеленского: полное видео
Новогоднее обращение Зеленского: полное видеоПолитика
Поставщик газа на Херсонщине отказался обслуживать клиентов. Что делать в таких случаях
Поставщик газа на Херсонщине отказался обслуживать клиентов. Что делать в таких случаяхЖКХ
В Сумской области учитель подрался со школьницей на уроке: оба обратились в полицию (видео)
В Сумской области учитель подрался со школьницей на уроке: оба обратились в полицию (видео)Другие регионы
На Полтавщине люди вышли на протест из-за заоблачных платежек за газ
На Полтавщине люди вышли на протест из-за заоблачных платежек за газЖКХ
Будет ли снег на Новый год? Прогноз погоды на 31 декабря
Будет ли снег на Новый год? Прогноз погоды на 31 декабряУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять