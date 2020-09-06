В Николаеве группы детей в школах и детсадах отправили на карантин

В Николаеве в четырех школах и двух детских садах зафиксировали случаи заражения коронавирусом. COVID-19 заболели ученики и персонал учреждений. В связи с этим часть детей отправили учиться дистанционно.

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Об этом говорится на сайте Николаевской областной государственной администрации.

В сообщении отметили, что из-за случаев COVID-19 на самоизоляцию отправили первые и вторые классы в школах №19, 20, 29, 46. Также отправили на карантин две группы детских садов № 71 и 95.

По состоянию на утро 6 сентября в Николаевской области подтвердили 1581 случай заражения с начала эпидемии. Из них 77 случаев – за минувшие сутки.

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Напомним, за 5 сентября в Украине COVID-19 диагностировали у 2107 человек. В общем в стране обнаружили 135 894 случая заражения коронавирусом. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 35 человек (с начала эпидемии 2846).

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Также мы сообщали, как в Бердянске класс отправили на карантин сразу после 1 сентября. Оказалось, что среди учеников был подросток, зараженный COVID-19. Обучение в классе, где выявили заболевшего ребенка, будет вестись в режиме онлайн.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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