В Николаеве из-за непогоды рухнул мост (фото, видео)

Непогола, которая обрушилась на Украину 24 февраля, продолжает нести разрушительные последствия.

Так, в Николаеве из-за шквального ветра рухнул понтонный мост через реку Ингул, сообщает 0512.com.ua.

Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны Набережной и упала в воду. Как видно на фото и видео – мост получил серьезные повреждение и непригоден для передвижения.

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По данным синоптиков, сегодня в регионе порывы ветра могут достигать 29 м/c.

Как сообщалось ранее, в Николаеве ветер валит в городе столбы и деревья. В частности, во дворе многоэтажного дома в районе старого Ж\Д дерево рухнуло на провода и потащило за собой электроопору. После этого оно упало на "Таврию" и расплющило заднюю часть машины.

На Одесскую область также обрушился сильнейший шторм. Ураганный ветер срывает из домов крыши и валит на дороги деревья.

Синоптики ранее прогнозировали, что погода в Украине 24 февраля резко ухудшится. Кроме того, ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

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