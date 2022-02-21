В Николаеве изнасиловали подростка: подозревают военного и копа

Оба фигуранта дела задержаны. В ближайшее время им сообщат о подозрении

В Николаевской области изнасиловали 16-летнюю девочку. Фото: коллаж "Сегодня"

В Николаевской области задержали военного и полицейского, которых подозревают в изнасиловании 16-летней девочки. Злоумышленникам грозит серьезный срок.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Реклама

Подробности ЧП

В полицию поступило сообщение от несовершеннолетней жительницы Николаевской области о том, что ее изнасиловали.

По предварительной информации, в Николаеве на съемной квартире военнослужащего, с которым девушка познакомилась в Сети, они вместе с его товарищем-полицейским отдыхали и распивали алкоголь. Когда девушка хотела уйти, ее не отпустили и, применив силу, военный изнасиловал ее.

Потерпевшая утверждает, что полицейский также намеревался это сделать, поэтому эта информация будет тщательно проверяться в ходе расследования.

Реклама

Злоумышленников задержали

Оба фигуранта дела задержаны. В ближайшее время им сообщат о подозрении. Полицейскому и военнослужащему грозит срок до 12 лет тюрьмы.

В Одессе копа подозревают в изнасиловании девочки

В Одессе полицейского подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Как сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, пострадавшая познакомилась с инспектором в конце января 2020 года после того, как в полицию обратилась ее мать с заявлением об исчезновении дочери после очередного конфликта.

"11 февраля подозреваемый, который в то время работал на должности инспектора сектора ювенальной превенции, заставил несовершеннолетнюю поехать к нему домой, где изнасиловал ее, а потом отвез на место остановки общественного транспорта", - сообщили в ГБР.

Реклама