В Николаеве копы остановили парней, гулявших по улице с оружием

/ Фото: Нацполиция

У Ингульском районе Николаева полицейские остановили двоих парней, которые разгуливали по улицам с оружием в руках.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, сообщение о подозрительных юношах стражи порядка получили около 23 часов – один из жителей города заметил, как по улице Космонавтов в сторону парка шли двое вооруженных молодчиков.

По словам заявителя, один из них держал в руках пистолет, а у другого было автоматическое оружие. Полицейские немедленно прибыли по указанному адресу и в ходе отработки прилегающей территории обнаружили молодых людей, на которых указал горожанин.

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Подозрительными личностями оказались местные жители 15 и 18 лет. У них изъяли оружие и предварительно установили, что это оказались макеты автомата Калашникова и пластиковый пистолет для игры в страйкбол.

По словам подростков, они направлялись в парк, чтобы сделать эффектные фото. Изъятое оружие было направлено на исследование. Его происхождение и то, каким образом оно попало в руки подростков, сейчас выясняют стражи порядка.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в ночь на 24 декабря на трассе Николаев – Одесса полицейские за нарушение ПДД остановили авто, за рулем которого находился Вадим Олабин. Депутат вступил в перепалку с полицейскими и вытащил оружие. Видео инцидента в полиции опубликовали, а самому депутату вручили сообщение о подозрении.

А в Яготине Киевской области мужчина из ружья открыл огонь по сотрудникам группы реагирования патрульной полиции и скрылся с места инцидента. Для задержания вооруженного злоумышленника была введена спецоперация "Гром".

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался пресечь конфликт на Оболони.

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