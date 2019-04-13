В Николаеве копы задержали две машины с пьяными морпехами

Морпехи в Николаеве были задержаны полицией за вождение в пьяном виде

Фото: Нацполиция

В Николаеве в ночь на 13 апреля полицейские задержали нескольких пьяных водителей – ими оказались морскими пехотинцами, которые катались по городу на автомобилях. При этом на протяжении ночи были задержаны две машины, где за рулем находились нетрезвые военнослужащие.

Так, первый случай имел место на улице Пушкинской. Там автомобиль Opel не отреагировал на требование полицейских об остановке – водитель только прибавил газу. Патрульные начали в погоню, сообщают Novosti-N

Автомобили пронеслись по проспекту Центральному, затем по Херсонскому шоссе, где иномарка попыталась скрыться, свернув во дворы, однако в этот момент автомобиль наехал на бордюр и пробил колесо.

Подоспевшие полицейские задержали всех, кто находился в автомобиле – троих военнослужащих подразделений морской пехоты, дислоцированных в Николаеве. Все трое, в том числе и водитель, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Задержанные были переданы прибывшим на место происшествия представителям военной службы правопорядка.

Второе происшествие случилось через час, когда на проспекте Центральном были остановлены за рулем "Жигулей", где за рулем находился военнослужащий 36-й бригады морской пехоты, также дислоцированной в Николаеве.

Как и в предыдущем случае, морской пехотинец находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него был составлен протокол по статье "управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".

Напомним, недавно в Запорожье полицейские устроили "киношную" погоню за пьяным угонщиком, который, как оказалось, должен был находиться под домашним арестом.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада приняла законопроект № 7279-д, который ужесточает ответственность за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. "За" проголосовали 239 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Также мы сообщали, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Как отмечают в полиции, часто ДТП происходят по вине пьяных водителей.

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