В Николаеве легковушка насмерть сбила мужчину

От полученных травм 30-летний пешеход погиб на месте аварии

Фото: ГУНП в Николаевской области.

В Николаеве легковушка насмерть сбила мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/b84/d39/5c6b84d39a229.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/b84/d39/5c6b84d39a229.jpg 2019-02-19T06:00:00+02:00 Другие регионы От полученных травм 30-летний пешеход погиб на месте аварии

В Николаеве легковушка Daewoo Lanos насмерть сбила мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии, сообщили в пресс-службе полиции области.

Жуткая авария произошла около 23:25 17 февраля на улице Янтарной в Корабельном районе города. Как выяснилось, за рулем Daewoo Lanos находился 36-летний местный житель. 30-летний пешехода от полученных травм погиб на месте происшествия.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 1, 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Виновнику аварии может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Николаеве легковушка насмерть сбила мужчину". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.