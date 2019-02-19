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В Николаеве легковушка насмерть сбила мужчину

Сегодня, 06:00

От полученных травм 30-летний пешеход погиб на месте аварии

Фото: ГУНП в Николаевской области
Фото: ГУНП в Николаевской области.
В Николаеве легковушка насмерть сбила мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/b84/d39/5c6b84d39a229.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/b84/d39/5c6b84d39a229.jpg Другие регионы От полученных травм 30-летний пешеход погиб на месте аварии

В Николаеве легковушка Daewoo Lanos насмерть сбила мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии, сообщили в пресс-службе полиции области.

Жуткая авария произошла около 23:25 17 февраля на улице Янтарной в Корабельном районе города. Как выяснилось, за рулем Daewoo Lanos находился 36-летний местный житель. 30-летний пешехода от полученных травм погиб на месте происшествия.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 1, 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Виновнику аварии может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

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Тег ДТП, пешеход, Николаев, легковушка, погибший

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