В Николаеве легковушка насмерть сбила мужчину
От полученных травм 30-летний пешеход погиб на месте аварии
В Николаеве легковушка Daewoo Lanos насмерть сбила мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии, сообщили в пресс-службе полиции области.
Жуткая авария произошла около 23:25 17 февраля на улице Янтарной в Корабельном районе города. Как выяснилось, за рулем Daewoo Lanos находился 36-летний местный житель. 30-летний пешехода от полученных травм погиб на месте происшествия.
По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 1, 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Виновнику аварии может грозить до восьми лет лишения свободы.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Николаеве легковушка насмерть сбила мужчину". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФОТОФАКТ. В Киеве на Борщаговке автобус с пассажирами врезался в ларек
На месте – много испуганных пассажиров
Во Львове пьяный таксист протаранил остановку общественного транспорта
Водительское удостоверение у лихача отсутствует, он его даже не получал