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В Николаеве мальчик на самокате попал под колеса автомобиля. Что грозит водителю и в каком состоянии ребенок

19 мая, 14:24

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Правоохранители продолжают расследование ДТП, в котором травмировался ребенок – что известно на данный момент

В Николаеве правоохранители задержали 27-летнего водителя, который сбил 13-летнего мальчика. Ребенок на самокате пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Его с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла на пересечении ул. Лягина и пр. Центрального.

Сейчас продолжается расследование уголовного производства, начатого по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения. Досудебное следствие продолжается.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве таксист сбил маленького ребенка.

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Также напомним, во Львовской области легковушка дважды переехала четырехлетнюю девочку.

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