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В Николаеве маршрутка с пассажирами врезалась в дерево: есть пострадавшие

Сегодня, 10:05

За рулем маршрутного такси находился 20-летний водитель

Фото: ГУНП в Николаевской области
Фото: ГУНП в Николаевской области.
В Николаеве маршрутка с пассажирами врезалась в дерево: есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/346/224/5c9346224722f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/346/224/5c9346224722f.jpg Другие регионы За рулем маршрутного такси находился 20-летний водитель

В Николаеве маршрутка, в салоне которой находились пассажиры, влетела в дерево. В ДТП пострадали четверо человек, сообщили в пресс-службе местной полиции.

ДТП произошло вечером 20 марта на Центральном проспекте. За рулем маршрутного такси РУТА находился 20-летний мужчина. Как выяснилось, водитель не справился с управлением, и микроавтобус выехал за пределы проезжей части, где и столкнулся с деревом. В аварии травмы получили четверо пассажиров микроавтобуса.

Фото: ГУНП в Николаевской области

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", – рассказали в полиции и отметили, что водителю грозит до трех лет ограничения свободы.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, маршрутка, Николаев, дерево, пассажиры, столкновение, пострадавшие

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