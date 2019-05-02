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В Николаеве мошенник выманил у пенсионерки 900 тысяч гривен

2 мая, 09:47

Преступнику грозит до 12 лет лишения свободы


В Николаеве правоохранители задержали мошенника, который выманил у пенсионерки 900 тысяч гривен. Мужчина действовал по известной схеме – позвонил женщине и сообщил, что ее дочь попала в аварию. Чтобы спасти пострадавшую, он попросил у старушки деньги.

Женщина не только собственноручно отдала преступнику все сбережения, но и написала расписку. Мол, делает это добровольно и претензий ни к кому не имеет. И когда выяснила, что с дочерью все в порядке, обратилась в полицию. Копы по "горячим следам" задержали злоумышленника. Тот все средства пенсионерке вернул, но за вымогательство мошеннику грозит до 12-ти лет за решеткой.

Кроме того, выяснилось, что мужчина был ранее судим за совершение имущественных преступлений. Сейчас проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.

Напомним, ранее в Киеве задержана группа иностранцев, которые обманывали и грабили пенсионеров. Группа приезжала в столицу на арендованных автомобилях, снимала жилье и подыскивала жертв. Две женщины представлялись социальными работниками и под предлогом денежной реформы меняли сбережения пожилых людей на сувенирные деньги. Мужчины выполняли роль водителей и охранников.

Кроме, не так давно посреди улицы на Дарнице молодой мужчина ограбил пенсионерку. У женщины преступник украл сумку с деньгами, мобильный и золотое кольцо.

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Тег мошенник, Николаев, задержание, обман, пенсионерка

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