В Николаеве мошенники обманули пенсионеров на 90 тысяч гривен

Злоумышленницы представились работницами пенсионного фонда

Фото: пресс-центр НБУ

Двое пенсионеров стали жертвами мошенников, отдав им около 90 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

По их информации в провоохранительные органы обратилась 92-летняя жительница Заводского района. Она сообщила, что к ней пришли домой две незнакомые женщины. Они представились работницами пенсионного фонда. Мошенницы сообщили, что проводится денежная реформа, поэтому нужно заменить старые купюры на новые. Потерпевшая согласилась и отдала мошенницам 65 тысяч гривен, получив конверт с якобы новыми купюрами. Женщины попросили не открывать конверт, пока они не покинут дом. После их ухода пенсионерка обнаружила, что вместо денег в конверте лежит обычная бумага. Аналогично потерял 25 тысяч гривен и еще один пенсионер.

На данный момент правоохранители проводят расследование, чтобы установить личности правонарушителей. Злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что владелец турагентства в Полтаве продавал клиентам туры, которых не организовывал. Как только пострадавшие начали обращаться в полицию, мошенник исчез. Уже есть шестьдесят жертв аферы.

Кроме того, в Киеве полицейские задержали мужчину, который организовал аферу с обменом валют через интернет и "заработал" на этом более 40 тысяч долларов. Злоумышленник размещал в сети предложение об обмене валюты по выгодному курсу, а после этого, при личной встрече, в момент передачи денег, выхватывал деньги у своих жертв и убегал с места происшествия.

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