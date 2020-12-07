В Николаеве мужчина открыл стрельбу по подростку в скейт-парке (видео)

Мужчина гулял вместе с женой и ребенком и поконфликтовал со скейтером

В Николаеве мужчина, который гулял с ребенком в скейт-парке в ходе конфликта выстрелил в спину 16-летнему подростку.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

По словам 43-летнего мужчины, конфликт между ним и несовершеннолетним произошел из-за попытки подростка его побить, из-за чего он и применил оружие. В отделе полиции он добровольно выдал правоохранителям пистолет с травматическими патронами и предоставил разрешительные документы на его ношение и хранение

В то же время по информации издания "Новости Николаева", инцидент произошел в скейт-парке, где собираются подростки, катающиеся на роликовых коньках и скейтбордах.

Мужчина, придя на площадку вместе с женой и ребенком, сел на фанбокс, расположенный посреди рампы, из-за чего один из подростков попросил его перейти в другое место и не мешать кататься.

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Через какое-то время подросток, катаясь, едва не въехал в фанбокс, на котором продолжал сидеть мужчина. Тот в ответ ударил его ногой в живот, подросток также несколько раз ударил его ногой. После этого мужчина подбежал к коляске, достал из сумки пистолет и погнался за убегавшим подростком, стреляя в него.

Стрельба в скейт-парке Николаева

При осмотре несовершеннолетнего медработники установили, что проникающих ранений на его теле нет и 16-летний парень в присутствии матери отказался от дальнейшего расследования происшествия и заявил, что никаких претензий ни к кому не имеет.

Тем не менее следователи все равно внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство", которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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