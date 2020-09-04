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В Николаеве мужчина умер во время задержания полицией

4 сентября, 11:51

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сейчас выясняются причины смерти

В Николаеве во время задержания полицией внезапно умер 29-летний мужчина.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 3 сентября примерно в 20:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице 1-я Ингульская неизвестный мужчина ведет себя неадекватно, хулиганит и бросается в прохожих кирпичами.

Первыми на место происшествия прибыл наряд полиции охраны. Мужчина начал сопротивляться, чтобы успокоить хулигана, ему надели наручники.

После мужчине стало плохо, из-за чего работники полиции охраны сняли наручники и начали оказывать помощь и вызвали скорую помощь. Однако, к сожалению, медики, прибывшие на место происшествия, лишь зафиксировали смерть 29-летнего мужчины.

В полиции заверили, что действиям сотрудников будет дана правовая оценка.

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"Тело будет направлено на проведение экспертизы, которая установит, находился ли умерший под действием каких-либо препаратов, и что стало причиной смерти. В случае выявления неправомерных действий, расследование будет проводить Государственное бюро расследований", – добавили правоохранители.

Ранее мы сообщали, что в Днепре патрульный сломал задержанному руку.

Также напомним, в Черновцах копы силой надели наручники на пенсионера.

Видео: facebook.com/groups/stop.ham.buk

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Николаев задержание хулиган полиция наручники
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