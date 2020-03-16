В Николаеве на коронавирус проверяют шесть человек

В Николаеве с подозрением на коронавирус в изоляции находятся шестеро пациентов.
Об этом заявил начальник управления здравоохранения областной государственной администрации Павел Георгиев.
"Сейчас в Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней в изоляционных боксах находятся шестеро пациентов с подозрением на коронавирус. У них взяты пробы и отправлены в центральную лабораторию в Киев", - заявил он.
Георгиев добавил, что состояние пациентов стабильное, угрозы их жизни нет. Все они были за границей или контактировали с людьми, которые вернулись из поездок за рубеж.
По словам чиновника, самой большой проблемой является нехватка средств индивидуальной защиты для медиков – в области они есть, но в ограниченном количестве и, если больных станет больше, то защитных средств не хватит.
Георгиев подчеркнул, что поставщики, к которым медики обращаются с просьбой купить те или иные средства, берут предоплаты лишь при условии, что обеспечат заявки как минимум через неделю.
Медик отметил, что в области на данный момент нет тест-систем на определение коронавируса.
Напомним, что в целом ряде крупных украинских городов местные власти ввели серьезные ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Среди них: Запорожье, Львов, Одесса, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск и Тернополь.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил объявить режим чрезвычайной ситуации в двух областях, где подтвердились случаи коронавируса – Житомирской и Черновицкой.
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