В Николаеве на маршрутку с пассажирами рухнуло дерево: пострадали дети
Во время происшествия в транспортном средстве находилось около 15 человек
На маршрутку, в салоне которой находились около 15 человек, упало дерево в Николаеве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.
Так, сегодня в 13:49 к спасателям поступила информация, что на пересечении улиц Пограничная (Чигрина) и Садовой в Заводском районе, во время движения на маршрутное такси упало дерево.
"Как выяснилось, во время происшествия в транспортном средстве находилось около 15 человек. С травмами различной степени двух несовершеннолетних детей и взрослого мужчину госпитализировали в лечебные учреждения. Парамедик Главного управления ГСЧС оказала первую помощь одной из пассажирок", – отметили спасатели.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области упавшее дерево раздавило женщину. Тело женщины из-под ветвей спасатели доставали с помощью спецоборудования.
Также мы писали, что сорванная ураганом крыша супермаркета убила женщину в Житомирской области.
А в Одессе рухнувшее дерево придавило мужчину. У пострадавшего медики диагностировали два перелома, его госпитализировали.
Как мы писали на днях, в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.
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