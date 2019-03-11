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В Николаеве на маршрутку с пассажирами рухнуло дерево: пострадали дети

Сегодня, 16:32

Во время происшествия в транспортном средстве находилось около 15 человек

Фото: ГСЧС в Николаевской области
Фото: ГСЧС в Николаевской области.
В Николаеве на маршрутку с пассажирами рухнуло дерево: пострадали дети //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/66f/fb6/5c866ffb60a9b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/66f/fb6/5c866ffb60a9b.jpg Другие регионы Во время происшествия в транспортном средстве находилось около 15 человек

На маршрутку, в салоне которой находились около 15 человек, упало дерево в Николаеве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Так, сегодня в 13:49 к спасателям поступила информация, что на пересечении улиц Пограничная (Чигрина) и Садовой в Заводском районе, во время движения на маршрутное такси упало дерево.

"Как выяснилось, во время происшествия в транспортном средстве находилось около 15 человек. С травмами различной степени двух несовершеннолетних детей и взрослого мужчину госпитализировали в лечебные учреждения. Парамедик Главного управления ГСЧС оказала первую помощь одной из пассажирок", – отметили спасатели.

Фото: ГСЧС в Николаевской области

Ранее сообщалось, что в Винницкой области упавшее дерево раздавило женщину. Тело женщины из-под ветвей спасатели доставали с помощью спецоборудования.

Также мы писали, что сорванная ураганом крыша супермаркета убила женщину в Житомирской области. 

А в Одессе рухнувшее дерево придавило мужчину. У пострадавшего медики диагностировали два перелома, его госпитализировали.

Как мы писали на днях, в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.

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Тег ветер, Николаев, дерево, ураган, непогода

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