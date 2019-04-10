В Николаеве на систематических взятках погорел майор полиции
Мужчина ежемесячно собирал "дань" с местного предпринимателя
В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках начальник сектора превенции одного из отделов Главного управления Нацполиции в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, майор полиции ежемесячно получал от местного предпринимателя 200 долларов США. За эти деньги он не создавал искусственных препятствий в коммерческой деятельности мужчины. Также полицейский обещал не привлекать его к ответственности за якобы нарушения в сфере авторского права.
Злоумышленника задержали в Николаеве во время получения очередной части "дани".
"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия", - отметили в СБУ.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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