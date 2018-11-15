В Николаеве на "скорых" разъезжали пьяные водители

После служебной проверки водителей, которые вышли на работу пьяными, уволили, их ждет суд

Сразу двух нетрезвых водителей "скорых" помощи поймали патрульные этой ночью в Николаеве. Они везли пострадавших в ДТП в больницу. У одного из них – алкоголя в крови было в десять раз больше нормы.

Медики областного центра экстренной медицинской помощи уверяют: нетрезвыми своих водителей видят впервые. Всех проверяют ежедневно. Поступком коллег-водителей здесь шокированы.

После служебной проверки водителей, которые вышли на работу пьяными, уволили. Их ждет суд. Каждому грозит штраф – минимум 10 000 гривен. Также их лишат водительских прав.

Ранее сообщалось, что в Одессе врачей скорой помощи задержали в состоянии алкогольного опьянения во время дежурства. Медики приехали на вызов, но не спешили оказывать помощь пациенту.

Также сообщалось, что в Киеве на вызов к больному малышу приехал пьяный врач.

Напомним, врача-травматолога Бориспольской центральной районной больницы уволили из-за проблем с алкоголем.

Также "Сегодня" рассказывал, что изменится после реформы скорой помощи в Украине.



