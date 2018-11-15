В Николаеве на "скорых" разъезжали пьяные водители

Сегодня, 00:48

После служебной проверки водителей, которые вышли на работу пьяными, уволили, их ждет суд


Сразу двух нетрезвых водителей "скорых" помощи поймали патрульные этой ночью в Николаеве. Они везли пострадавших в ДТП в больницу. У одного из них – алкоголя в крови было в десять раз больше нормы.

Медики областного центра экстренной медицинской помощи уверяют: нетрезвыми своих водителей видят впервые. Всех проверяют ежедневно. Поступком коллег-водителей здесь шокированы.

После служебной проверки водителей, которые вышли на работу пьяными, уволили. Их ждет суд. Каждому грозит штраф – минимум 10 000 гривен. Также их лишат водительских прав.

Ранее сообщалось, что в Одессе врачей скорой помощи задержали в состоянии алкогольного опьянения во время дежурства. Медики приехали на вызов, но не спешили оказывать помощь пациенту. 

Также сообщалось, что в Киеве на вызов к больному малышу приехал пьяный врач.

Напомним, врача-травматолога Бориспольской центральной районной больницы уволили из-за проблем с алкоголем. 

Также "Сегодня" рассказывал, что изменится после реформы скорой помощи в Украине.
видео, пьяный, скорая помощь
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: WSAZ News Staff

Пьяный енот напугал жителей города в США и попал в полицию

Вчера, 23:57

Соседи помогли полицейским поймать зверька, которому дали кличку Даллас

Происшествия

Фото: Информатор

В Киеве таксист зажал руку полицейского стеклом и протянул десять метров

12 Ноября, 10:34

У полиции и водителя разные версии произошедшего
Загрузка...

Евросоюз

Фото: Robbie baker/Twitter

В Лондоне автобус протаранил остановку, десятки пострадавших

12 Ноября, 02:24

За рулем автобуса находился пьяный водитель

Запад

Во Львове пьяный иностранец на фуре устроил два ДТП

11 Ноября, 21:24

На нарушителя составили пять протоколов

Днепр

Фото: pixabay.com

В Днепре мужчина избил беременную: пострадавшую госпитализировали с кровотечением

9 Ноября, 13:59

Нападавший был пьян, причины нападения мужчина объяснить не смог

Происшествия

В Киеве сгорели склады с мебелью и автомобильными маслами

Вчера, 08:36

Сильный пожар произошел ночью на Минском массиве

Днепр

Фото: pixabay.com

В Днепре буйный парень бросался на людей с ножом

8 Ноября, 23:15

Свое поведение и опьянение он объяснил проблемами в личной жизни

Происшествия

Затор на улице Стеценко: в лоб столкнулись два автомобиля

7 Ноября, 10:24

В аварии пострадал водитель Lanos, который не был пристегнут
Загрузка...