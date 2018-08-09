В Николаеве на взятке поймали майора полиции

Сегодня, 12:20

Правоохранитель вымогал у местного предпринимателя 9 тысяч гривен

Фото: Facebook Андрей Лысенко
Фото: Facebook Андрей Лысенко

В Николаеве за вымогательство взятки в размере 9 тысяч гривен у местного предпринимателя задержали майора полиции. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"8 августа 2018 года сотрудниками прокуратуры Николаевской области совместно с сотрудниками Николаевского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины и следователями Следственного управления Главного управления Нацполиции в области во время получения неправомерной выгоды в размере 9 тыс грн задержан исполняющий обязанности заместителя начальника Николаевского отделения полиции по общественной безопасности, майор полиции", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, полицейский требовал взятку от местного предпринимателя за то, что он не будет препятствовать его предпринимательской деятельности, а именно функционированию АЗС на территории Николаевского района.

На данный момент майора полиции задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством). Сейчас решается вопрос о сообщении полицейском о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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Напомним, не так давно начальника Балтского отдела полиции Одесской области, полковника Александра Немцева задержали на получении взятки.

Ранее, 18 июня, в Киеве во время получения взятки задержали прокурора одной из Киевских местных прокуратур и бывшего сотрудника Генеральной прокуратуры.
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