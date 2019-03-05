В Николаеве на взятке попался оперативник, "кошмаривший" бизнесменов
Полицейский вымогал деньги от бизнесменов, которым поставлял контрабандные сигареты
В Николаеве на получении неправомерной выгоды попался сотрудник Ингульского отдела криминальной полиции, который получил 12 тысяч гривен от двух предпринимателей.
Как сообщил в своем Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, задержание проводили сотрудники полицейского Департамента внутренней безопасности, областной прокуратуры и ГБР.
"Задержан оперуполномоченный уголовной полиции Ингульского отдела в Николаевской области во время получения неправомерной выгоды. Сумму в 12 тысяч гривен правоохранитель вымогал за невмешательство в предпринимательскую деятельность двух предпринимателей", - говорится в сообщении.
Также выяснилось, что полицейский заставлял бизнесменов продавать табачные изделия без марок акцизного сбора, которые он лично им поставлял.
В настоящее время продолжаются следственные действия, по результатам которых планируется сообщение фигуранту о подозрении и избрание ему меры пресечения.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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