В Николаеве на взятке попался оперативник, "кошмаривший" бизнесменов

Полицейский вымогал деньги от бизнесменов, которым поставлял контрабандные сигареты

В Николаеве задержали полицейского-взяточника. Фото: Facebook

В Николаеве на взятке попался оперативник, "кошмаривший" бизнесменов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e77/3a4/5c7e773a47c3a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e77/3a4/5c7e773a47c3a.jpg 2019-03-05T15:40:00+02:00 Другие регионы Полицейский вымогал деньги от бизнесменов, которым поставлял контрабандные сигареты

В Николаеве на получении неправомерной выгоды попался сотрудник Ингульского отдела криминальной полиции, который получил 12 тысяч гривен от двух предпринимателей.

Как сообщил в своем Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, задержание проводили сотрудники полицейского Департамента внутренней безопасности, областной прокуратуры и ГБР.

"Задержан оперуполномоченный уголовной полиции Ингульского отдела в Николаевской области во время получения неправомерной выгоды. Сумму в 12 тысяч гривен правоохранитель вымогал за невмешательство в предпринимательскую деятельность двух предпринимателей", - говорится в сообщении.

Также выяснилось, что полицейский заставлял бизнесменов продавать табачные изделия без марок акцизного сбора, которые он лично им поставлял.

В настоящее время продолжаются следственные действия, по результатам которых планируется сообщение фигуранту о подозрении и избрание ему меры пресечения.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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