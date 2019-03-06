В Николаеве на взятке задержали руководителя подразделения ГСЧС
Чиновника задержали во время получения второй части взятки
В Николаеве сотрудники службы безопасности Украины поймали на взятке начальника районного сектора Главного управления ГСЧС в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, подполковник службы гражданской защиты требовал от местного предпринимателя 10 тысяч гривен. За эти деньги чиновник обещал не создавать искусственные препятствия в хозяйственной деятельности мужчины. Чиновника задержали при получении второй части взятки в размере пяти тысяч гривен.
"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия", – рассказали СБУ.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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