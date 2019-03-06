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В Николаеве на взятке задержали руководителя подразделения ГСЧС

Сегодня, 11:58

Чиновника задержали во время получения второй части взятки

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
В Николаеве на взятке задержали руководителя подразделения ГСЧС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f97/4f7/5c7f974f716f5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f97/4f7/5c7f974f716f5.jpg Другие регионы Чиновника задержали во время получения второй части взятки

В Николаеве сотрудники службы безопасности Украины поймали на взятке начальника районного сектора Главного управления ГСЧС в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, подполковник службы гражданской защиты требовал от местного предпринимателя 10 тысяч гривен. За эти деньги чиновник обещал не создавать искусственные препятствия в хозяйственной деятельности мужчины. Чиновника задержали при получении второй части взятки в размере пяти тысяч гривен.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия", – рассказали СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, СБУ, Николаев, задержание, чиновник, ГСЧС

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