В Николаеве накрыли взяточников из центра занятости
Уже задержана начальница городского центра
В Николаеве сотрудники полиции, СБУ и военной прокуратуры проводят обыски у должностных лиц областного и городского центров занятости.
Как сообщает сайт Нацполиции, правоохранители разоблачили и задокументировали преступную деятельность должностных лиц Николаевского областного и городского центров занятости, которые ежемесячно требовали неправомерную выгоду от своих подчиненных – начальников отделов и филиалов в районах, за непринятие по ним мер дисциплинарного воздействия, а также начисление ежемесячно премий, надбавок за интенсивность труда и не создание искусственных препятствий в профессиональной деятельности.
В частности, в понедельник, 6 мая за вымогательства взятки у подчиненных задержали начальницу городского центра занятости Наталью Рябову, сообщает сайт "Преступности.НЕТ".
Кроме того обыск проводился в кабинете начальника областного центра занятости Дмитрия Оборонько.
Как сообщалось, в Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках чиновников регионального управления Укртрансбезопасности и госпредприятия "Николаевский облавтодор".
Также мы сообщали, что в Николаеве на систематических взятках погорел майор полиции.
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