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В Николаеве накрыли взяточников из центра занятости

7 мая, 09:42

Уже задержана начальница городского центра

В Николаеве сотрудники полиции, СБУ и военной прокуратуры проводят обыски у должностных лиц областного и городского центров занятости.

Как сообщает сайт Нацполиции, правоохранители разоблачили и задокументировали преступную деятельность должностных лиц Николаевского областного и городского центров занятости, которые ежемесячно требовали неправомерную выгоду от своих подчиненных – начальников отделов и филиалов в районах, за непринятие по ним мер дисциплинарного воздействия, а также начисление ежемесячно премий, надбавок за интенсивность труда и не создание искусственных препятствий в профессиональной деятельности.

В частности, в понедельник, 6 мая за вымогательства взятки у подчиненных задержали начальницу городского центра занятости Наталью Рябову, сообщает сайт "Преступности.НЕТ".

Кроме того обыск проводился в кабинете начальника областного центра занятости Дмитрия Оборонько.

Как сообщалось, в Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках чиновников регионального управления Укртрансбезопасности и госпредприятия "Николаевский облавтодор".

Также мы сообщали, что в Николаеве на систематических взятках погорел майор полиции.

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Тег взятка, СБУ, Николаев, полиция, центр занятости

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