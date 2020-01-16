В Николаеве наркоман с ножницами атаковал сотрудников банка: видео

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Неадекватный мужчина в Николаеве атаковал сотрудников одного из банков. Во время нападения заведующий филиалом получил ранения.

Инцидент произошел в Корабельном районе города. Как сообщают Novosti N, по словам очевидцев, в филиал пришел посетитель, и с самого начала повел себя неадекватно – он начал что-то требовать от сотрудников.

Попытки успокоить неадекватного визитера только ухудшили ситуацию – он разъярился и ударил руководителя филиала кулаком в лицо, а после этого схватил лежавшие на столе ножницы и нанес ими несколько ударов в туловище сотрудника банка.

Лишь после этого работники нажали "тревожную кнопку", и оперативно прибывший по вызову наряд полиции охраны быстро скрутил дебошира и заковал его в наручники.

После задержания буян объяснил, чего он хотел – оказалось, он перепутал отделение банка с организацией, которая оказывает помощь наркозависимым людям, и потому требовал выдать ему "бесплатные наркотики".

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, чтобы выяснить обстоятельства нападения. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

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