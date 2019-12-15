В Николаеве найдены мертвыми двое дальнобойщиков

В Николаеве 14 декабря в микрорайоне Варваровка умерли двое дальнобойщиков, еще трое водителей попали в больницу. Все они употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе на улице Одесское шоссе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 20:00 в полицию поступило сообщение от врачей, что на Одесском шоссе умер 54-летний дальнобойщик. Во время осмотра его грузового автомобиля обнаружили мертвым и его 38-летнего напарника. Также "скорая" забрала еще трех дальнобойщиков возрастом 33, 38 и 57 лет, один из них в тяжелом состоянии. Все водители преимущественно из Винницкой и Черниговской областей.

Предварительно со слов свидетелей установлено, что мужчины употребляли алкоголь и обедали в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков изымают, они будут направлены на экспертизу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции во главе с руководством. Полицейские опрашивают очевидцев и персонал всех заведений питания, расположенных поблизости.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"), как того требует процедура в подобных случаях. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

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Ранее в Индии 53 ребенка умерли, после того как съели плоды дерева личи. Происшествие случилось в округе Музаффарпур, штат Бихар. Врачи рассказали, что все погибшие перед смертью употребляли эти ягоды. Предполагается, что плоды могли содержать высокую концентрацию токсинов.

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