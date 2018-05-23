В Николаеве недавно назначенный чиновник вымогал у бизнесменов 300 тысяч

Сегодня, 12:45

Заместитель директора регионального центра занятости организовал механизм систематического получения "откатов"


Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили на взятках одного из заместителей директора регионального центра занятости в Николаевской области.

Правоохранители установили, что недавно назначенный чиновник организовал механизм систематического получения "откатов" от предпринимателей за реализацию проектов за бюджетные средства.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновник требовал от местных предпринимателей 300 тысяч гривен за обеспечение заключения договоров на поставку товаров и выполнение работ для центра. Сумма "отката" составляла 20-30% размера контракта.

По информации СБ Украины, по такой же схеме заместитель директора "работал" с коммерсантами с других областей, с которыми центр заключил соответствующие соглашения.
Сотрудники СБУ задержали чиновника в рабочем кабинете при получении аванса от предпринимателей.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее правоохранители поймали на взятке чиновника Государственной фискальной службы в Киевской области. Главный государственный ревизор регулярно требовал от коммерсанта неправомерную выгоду при проведении внеплановой налоговой проверки. В случае отказа оплатить взятки, чиновник обещал "обязательно найти" финансовые нарушения в деятельности предпринимателя.

Также напомним, что в Днепре СБУ задержала на взятке главу районного отделения полиции.

А в Мариуполе на взятке поймали начальника таможенного поста.
взятка, Николаев, взяточничество, чиновник, откаты
Источник:

"Сегодня"

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