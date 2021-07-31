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В Николаеве обнаружили четыре первых случая "Дельта"-штамма коронавируса

31 июля 2021 18:17

Виктория Барановская Виктория Барановская

Один из заболевших приехал из России, а трое с отдыха из Турции

Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии / Фото: коллаж "Сегодня"

Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии / Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 31 июля, в Николаеве зафиксировали четыре первых случая заражения новым штаммом коронавируса "Дельта".

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Об этом заявил председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Кима.

"К сожалению, болезнь не отступает. Сегодня стало известно, что в Николаеве обнаружили 4 случая опасного штамма коронавируса "Дельта",- написал он.

Кима сообщил, что один из заболевших приехал из России, а трое с отдыха из Турции. Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии и на самоизоляции.

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Напомним, что в Украине уже зафиксирована первая смерть от нового штамма коронавируса "Дельта". Во вторник в Киеве умер один из госпитализированных с "Дельта"-штаммом COVID-19 пациентов Александровской больницы. Четверо из шести заразившихся новым опасным вариантом коронавируса ранее вернулись из России.

Во Львовской области обнаружили три случая заболевания COVID-19, вызванных штаммом "Дельта".

Мы также писали, что "Дельта"-штамм вытесняет обычный коронавирус – в США и Германии мутировавший штамм является доминирующим.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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