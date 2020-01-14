В Николаеве обстреляли трамвай с пассажирами: появились фото

В Николаеве вандалы обстреляли два трамвайных вагона с пассажирами. Обошлось без пострадавших, сообщает "Николаевэлектротранс" в Facebook.
Инцидент произошел вечером 13 января на улице Гражданская.
"Сегодня вечером неизвестными лицами были обстреляны два трамвайных вагона 1 маршрута направлявшихся в направлении Широкой балки по улице Кузнецкая", – говорится в сообщении.
Из-за стрельбы движение трамвая остановили, в вагонах повреждены стекла. Их отправили в депо для восстановления.
В местной полиции уже начали расследование инцидента. По их информации, в одном из трамваев находился один пассажир и водитель, в другом – только водитель. На месте работала следственно-оперативная группа полиции.
"Факт внесен в журнал Единого учета. Решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации", – отметили в полиции.
Напомним, не так давно в Харькове хулиганы обстреляли трамвай, который двигался по маршруту № 23. Стрельба велась из мелкокалиберной винтовки.
Кроме того, ранее в Днепре пассажир трамвая разбил камнем голову контролеру, который попросил его показать билет. Медики наложили пострадавшему Юрию несколько швов.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк