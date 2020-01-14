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В Николаеве обстреляли трамвай с пассажирами: появились фото

14 января, 10:12

Копы уже начали расследование инцидента

Фото: ГУНП в Николаевской области

Фото: ГУНП в Николаевской области

В Николаеве вандалы обстреляли два трамвайных вагона с пассажирами. Обошлось без пострадавших, сообщает "Николаевэлектротранс" в Facebook.

Инцидент произошел вечером 13 января на улице Гражданская.

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"Сегодня вечером неизвестными лицами были обстреляны два трамвайных вагона 1 маршрута направлявшихся в направлении Широкой балки по улице Кузнецкая", – говорится в сообщении.

Из-за стрельбы движение трамвая остановили, в вагонах повреждены стекла. Их отправили в депо для восстановления.

В местной полиции уже начали расследование инцидента. По их информации, в одном из трамваев находился один пассажир и водитель, в другом – только водитель. На месте работала следственно-оперативная группа полиции.

"Факт внесен в журнал Единого учета. Решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации", – отметили в полиции.

Напомним, не так давно в Харькове хулиганы обстреляли трамвай, который двигался по маршруту № 23. Стрельба велась из мелкокалиберной винтовки.

Кроме того, ранее в Днепре пассажир трамвая разбил камнем голову контролеру, который попросил его показать билет. Медики наложили пострадавшему Юрию несколько швов.

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