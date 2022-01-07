В Николаеве парень порезал себе вены: причем тут родители

Молодого человека заметили прохожие, которые и вызвали полицейских

Копы оказали пострадавшему первую домедицинскую помощь / Коллаж "Сегодня"

В Николаеве подросток хотел покончить с собой. Парень порезал вены в местном паркепосле ссоры с родителями.

Об этом сообщает МВД.

Как все было

Прохожие сообщили в полицию, что на аллее в парке находится парень, порезавший себе вены.

Копы прибыли на месте и увидели, что на скамейке лежал молодой человек. На руках у него были довольно глубокие порезы. Парень уже успел потерять достаточно много крови.

Удалось спасти?

Патрульные до приезда медиков оказали пострадавшему первую домедицинскую помощь. Они жгутом остановили кровотечение и перебинтовали руку. После этого парня передали медикам.

В Киеве девушка порезала вены в магазине и бросилась под грузовик

В одном из супермаркетов девушка порезала себе руки. После этого она покинула магазин и начала бегать по дороге в неположенном месте. Уже через несколько минут, перепрыгнув через забор со стороны трамвайных путей, она попала под грузовик.

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