В Николаеве парень порезал себе вены: причем тут родители

В Николаеве подросток хотел покончить с собой. Парень порезал вены в местном паркепосле ссоры с родителями.
Об этом сообщает МВД.
Как все было
Прохожие сообщили в полицию, что на аллее в парке находится парень, порезавший себе вены.
Далее по теме
Копы прибыли на месте и увидели, что на скамейке лежал молодой человек. На руках у него были довольно глубокие порезы. Парень уже успел потерять достаточно много крови.
Удалось спасти?
Патрульные до приезда медиков оказали пострадавшему первую домедицинскую помощь. Они жгутом остановили кровотечение и перебинтовали руку. После этого парня передали медикам.
В Киеве девушка порезала вены в магазине и бросилась под грузовик
В одном из супермаркетов девушка порезала себе руки. После этого она покинула магазин и начала бегать по дороге в неположенном месте. Уже через несколько минут, перепрыгнув через забор со стороны трамвайных путей, она попала под грузовик.