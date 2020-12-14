В Николаеве пассажиры пожалели водителя и заплатили за него 17 000 грн штрафа

В этом районе транспорт ходит очень редко и пассажиры часто просят их подвезти

В Николаеве пассажиры маршрутки и сотни местных жителей помогли заплатить водителю общественного транспорта огромный штраф в размере 17 000 грн за нарушение карантина.

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Об этом сообщают журналисты "Сегодня".

Все началось с того, что в начале октября полиция остановила маршрутку, в которой были стоячие пассажиры. Это нарушение правил карантина, на водителя составили протокол.

/ Фото: Сегодня

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Позднее маршрутчик по решению суда был оштрафован. Но ситуация приняла совершенно неожиданный поворот.

"Все это произошло в Матвеевке – это один из микрорайонов Николаева, где живет много чиновников. Как ни парадоксально, но с общественным транспортом у нас проблема. К нам в день приезжают всего лишь четыре автобуса и две маршрутки. В один из дождливых дней пассажиров в маршрутке было больше положенного. Норма превысилась на четыре или пять человек", – рассказывает местная жительница Екатерина Ангелова.

После этого маршрутку остановили и полиция выписала водителю штраф в 17 тысяч грн.

/ Фото: Сегодня

"2 декабря состоялся суд, который постановил оштрафовать водителя. Маршрутчик рассказал об этом в интернет-сообществе в соцсети. Когда это прочли "матвеевцы", то сами предложили ему помощь. Водитель, как оказалось, человек скромный и поначалу отказался от помощи. Тогда люди обратились ко мне, как к администратору этой группы и попросили организовать сбор денег. В итоге откликнулись около 200 человек, было собрано и 17 тысяч грн, и сумма для погашения судебных издержек", – говорит Ангелова.

По ее словам, люди откликнулись после того, как узнали, что доход семьи водителя небольшой.

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/ Фото: Сегодня

"Деньги собрали за пять дней, были и такие люди, которые не жалели и 500 грн. Реакция водителя была взрывной. Он всех благодарил, даже расплакался. Признался, что подумывал уже брать кредит. Если еще и этот человек съедет с маршрута то нам только на оленях добираться", – уточняет Ангелова.

К этому активистка добавила, что вся Матвеевка хотела бы обратить внимание властей на проблему с транспортом в их микрорайоне. Часто бывает так, что транспорт приходится ждать около часа, поэтому люди и просятся в салон.

Видео: Сегодня

Мы разыскали этого водителя, его зовут Сергей Димитров.

"Я просто не ожидал, что люди так сплотятся ради штрафа, который мне выписала полиция. Возможности заплатить такую сумму у меня не было. В тот день было холодно и мне стало жалко людей, которые стояли с детьми. Да и маршрут пролегает между полями, длина пути – 15 км. Поэтому я и взял пассажиров", – рассказал нам Сергей.

На наш вопрос о том, как будет поступать теперь, будет ли брать стоячих пассажиров, он ответил так: "Здесь между двух огней. Не знаю, что ответить".

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