В Николаеве под стенами мэрии зарезали человека

Тело убитого обнаружили в кустах рядом с мэрией Николаева / Фото: Нацполиция

В Николаеве возле городской мэрии в кустах обнаружили труп мужчины со множеством ножевых ранений. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

По предварительным данным, убийство произошло в период в ночь на 28 октября. Мужчину нашли в нескольких десятках метров от здания Николаевского горсовета на улице Набережной.

Эксперт, осмотревший труп, обнаружил многочисленные ножевые ранения в спину и травмы головы. Вскоре была установлена личность потерпевшего – им оказался 29-летний местный житель.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи об "умышленном убийстве". Обстоятельства преступления, а также причастные к убийству лица устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, кинолог со служебной собакой, криминалисты и оперативники", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Чернигове 23-летняя девушка была приговорена к пожизненному заключению за убийство своих дяди и тети. По данным расследования, обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения и вечером, когда домой вернулись ее дядя с тетей, у них произошел конфликт, а затем она нанесла многочисленные ножевые ранения (по несколько десятков) сначала своему дяде, а потом тете.

Также мы писали о том, что в Киеве суд вынес приговор по резонансному делу о гибели годовалого ребенка в декабре 2016 года, когда женщина на 11 дней бросила в запертой квартире годовалого сына и двухлетнюю дочку. В результате мальчик умер от голода, а обессиленную девочку удалось спасти. Суд вынес приговор: горе-мать получила восемь лет тюрьмы, тогда как прокуратура требовала для нее пожизненного лишения свободы.

Также в столице уже другая мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Двух девочек в коляске нашли прохожие возле дома на ул. Ванды Василевской в Шевченковском районе. Одной из них было всего восемь месяцев, второй – два года.

Кроме того, смотрите в сюжете подробности резонансного дела депутата из Кировоградской области, который морил голодом собственного ребенка:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram