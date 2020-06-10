В Николаеве подростки, искупавшись в фонтане, сушили одежду на Вечном огне

В Николаеве, где ранее на остановке маршрутки произошла стрельба, в понедельник, 8 июня, компания подростков после купания в городском фонтане, пыталась обсохнуть и высушить мокрую одежду на Вечном огне.

Очевидцы, сделавшие замечание двум девушкам из компании, в ответ услышали нецензурную брань: "Мемориал, не мемориал, у меня ж… па мокрая, мне обсохнуть надо".

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!!!

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Между тем, николаевские полицейские быстро установили личности хулиганок, так как видео "подвигов" было опубликовано парнем из указанной компании на его странице в популярной социальной сети, а затем распространено местными интернет-изданиями.

Правоохранители провели беседу с самими девушками и их родителями. Оказалось, что взрослые даже не догадывались о том, как проводят время их дети. Подобные выходки грозят им огромными штрафами, либо даже лишением свободы до пяти лет.

Учитывая искреннее раскаяние и подростков, и родителей, а также то, что раньше семьи в поле зрения правоохранителей не попадали, на первый раз полицейские ограничились профилактическими беседами и записали извинения на камеру.

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Между тем, в Белой Церкви правоохранители разыскивают двух девушек, которые пожарили сосиски на Вечном огне в парке Славы.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в 2010 и 2011 годах на Вечном огне в столице пожарили яичницу.

Напомним, что в Одессе шесть мужчин решили пожарить шашлык на Вечном огне у памятника Неизвестному матросу.

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