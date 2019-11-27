В Николаеве подростки устроили "развлечения" перед Вечным огнем

Свои действия у Вечного огня подростки сняли на видео и выложили его в сети

В Николаеве компания подростков сняла на видео свои "развлечения" у Вечного огня – холодным вечером парни и девушки пришли погреться, и одновременно поплевали в огонь, тыкали туда ноги и пытались поджарить булку.

Напомним, в 2010 году киевлянка Анна Синькова приняла участие в перформансе, во время которого несколько человек жарили яичницу и сосиски на "Вечном огне" у могилы Неизвестного солдата в столице. Позже видео было опубликовано в сети, а через некоторое время девушку арестовали по обвинению в хулиганстве.

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Синькова провела под арестом три месяца, а позже суд признал ее виновной в осквернении могилы и приговорил к трем годам лишения свободы условно. В 2011 году Синькова пожаловалась в Европейский суд по правам человека, который отклонил ее жалобу по ключевым пунктам.

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Страсбургский суд не нашел нарушений в первоначальном аресте девушки. В то же время тот факт, что ее держали в СИЗО почти месяц после того, как срок ареста истек (а после этого государство никак не возместило девушке ущерб), стал достаточным поводом, чтобы утверждать о нарушении Украиной Европейской конвенции по правам человека. Из-за этого эпизода Украина будет обязана выплатить Синьковой компенсацию в четыре тысячи евро.

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