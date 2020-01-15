В Николаеве подростки жестоко поиздевались над мужчиной с инвалидностью

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В Николаеве мужчина с инвалидностью стал жертвой изнасилования. Над 25-летним парнем поиздевались подростки.

Инцидент произошел 14 января. В пресс-службе местной полиции рассказали, что злоумышленники оказались местными, парням 12 и 13 лет. По словам пострадавшего, они его изнасиловали посторонним предметом.

Изнасилованного парня госпитализировали. Медики диагностировали у него повреждение в области прямой кишки. Копы уже открыли уголовное производство по факту изнасилования. Подростки и их родители находятся в отделении полиции.

Напомним, не так давно в городе Тальное Черкасской области 13-летний подросток избил и изнасиловал женщину. Пострадавшая в тот же день умерла в больнице.

Кроме того, ранее в городе Беляевка Одесской области полицейские задержали двоих подростков, которые подозреваются в жестоком избиении бездомного мужчины ради забавы. Как выяснили стражи порядка, двое 12-летних школьников нанесли пострадавшему серьезные травмы, от которых тот позже скончался.

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