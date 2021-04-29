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В Николаеве подросток застрелил мужчину. Месть или заказное убийство?

29 апреля, 18:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В день убийства подозреваемый и погибший были под домашним арестом – у каждого уже были проблемы с законом

В Николаеве застрелили 38-летнего Тимура Шацкого. Подозреваемым оказался 17-летний Чингиз Дашаев. Он идет подсудимым по еще одному делу, не связанному с этим. На преступление пошел якобы из-за мести за события 15-летней давности.

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Журналист "Сегодня" Анжела Слободян узнала подробности дела.

Видео: Сегодня

Подозреваемого задержали на даче. Чтобы найти его, полицейские две недели собирали доказательства. После убийства парень сразу уехал на авто, а пистолет выбросил в реку.

Погибший ранее сидел в тюрьме за распространение наркотиков и убийство.

"Одна из версий убийства – это месть пострадавшему за события 2006 года. Тогда последний убил дядю подозреваемого, за что отбыл наказание", – сказал полицейский Сергей Шайхет.

Как выяснилось, в вечер убийства Тимур Шацкий и Чингиз должны были находиться дома – под домашним арестом. Шацкий проходил по делу наркоторговли. Дашаева подозревали в том, что подрезал человека.

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Сейчас следователи выясняют, где юноша мог взять пистолет. Пока он находится под стражей, парню грозит 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Виннице мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство всей семьи.

Кроме того, полиция Киева задержала 16-летнего парня по подозрению в тройном убийстве.

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