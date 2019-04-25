В Николаеве поезд насмерть сбил мужчину

От полученных травм пострадавший скончался на месте

Фото: Pixabay

В Николаеве полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчины на железной дороге. Тело погибшего нашли на рельсах, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Тело погибшего обнаружили вечером 24 апреля на станции "Николаев" на улице Дмитрия Яворницкого в Ингульском районе города. По предварительным данным, мужчину переехал поезд. На данный момент личность погибшего устанавливается.

"Следственным отделением Ингульского отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 276 УК Украины "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта"", – рассказали в полиции и отметили, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, что ранее Харьковской области под колесами пригородного электропоезда сообщение Лозовая – Харьков погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

Кроме того, ранее украинские правоохранители во Львове спасли уснувшего на железнодорожных рельсах после новогоднего корпоратива нетрезвого 39-летнего мужчину.

Также мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

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