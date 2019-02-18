В Николаеве полиция провела обыски в мэрии
Копы провели обыски в Николаевском горсовете с целью изъятия бухгалтерской документации
В Николаеве полиция проводит обыски в помещении городского совета. Как стало известно, следственные действия проходят в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.
"18 февраля в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Следственное управление ГУ НП в Николаевской области проводит обыски. Мероприятие проводится … с целью изъятия договорной и бухгалтерской документации", — говорится в сообщении пресс-службы областного управления Нацполиции.
Отмечается, что в отношении некоторых объектов, указанных в постановлении, департамент энергетики не является заказчиком. Других подробностей в полиции пока не сообщали.
Напомним, 5 октября НАБУ провели обыски у судьи Высшего хозяйственного суда. Судью подозревают в незаконном обогащении и в легализации доходов, полученных преступным путем.
Кроме того, 4 октября прокуратура провела обыск в доме главы Госрезерва Вадима Мосийчука. Он заявил, что дверь в его квартиру вырезали.
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