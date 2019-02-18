В Николаеве полиция провела обыски в мэрии

Копы провели обыски в Николаевском горсовете с целью изъятия бухгалтерской документации

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Николаеве полиция провела обыски в мэрии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/40d/734/5c640d7341dff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/40d/734/5c640d7341dff.jpg 2019-02-18T11:51:00+02:00 Другие регионы Копы провели обыски в Николаевском горсовете с целью изъятия бухгалтерской документации

В Николаеве полиция проводит обыски в помещении городского совета. Как стало известно, следственные действия проходят в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

"18 февраля в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Следственное управление ГУ НП в Николаевской области проводит обыски. Мероприятие проводится … с целью изъятия договорной и бухгалтерской документации", — говорится в сообщении пресс-службы областного управления Нацполиции.

Отмечается, что в отношении некоторых объектов, указанных в постановлении, департамент энергетики не является заказчиком. Других подробностей в полиции пока не сообщали.

Напомним, 5 октября НАБУ провели обыски у судьи Высшего хозяйственного суда. Судью подозревают в незаконном обогащении и в легализации доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, 4 октября прокуратура провела обыск в доме главы Госрезерва Вадима Мосийчука. Он заявил, что дверь в его квартиру вырезали.

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