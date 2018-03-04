В Николаеве копы вымогали у наркозависимого ежемесячную взятку в 30 тысяч

Полицейские были задержаны при попытке снять перечисленные средства с банковской карты

Двое оперуполномоченных уголовного блока полиции Южноукраинска в Николаевской области, угрожая наркозависимому мужчине уголовной ответственностью, систематически вымогали у него взятку в 30 тысяч, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"В Николаевское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции обратилась жительница Южноукраинска. Женщина рассказала, что отдельные сотрудники местной полиции вымогают у ее мужа денежные средства. При этом она отметила, что мужчина – наркозависимый. Злоумышленники поставили его перед фактом: или начинают в отношении него уголовное производство, или ежемесячно он отдает им 30 тысяч гривен", – отмечено в сообщении.

В настоящее время прокуратура области начала уголовное производство, подозреваемые задержаны, им объявлено о подозрении в совершении преступления.

Злоумышленники были задержаны после задокументированной передачи 30 тысяч гривен, которые были зачислены на банковскую карту, им объявлено о подозрении в совершении преступления.

"Средства фигуранты снимали подготовлено – надели балаклавы, чтобы видеокамера, установленная в банкомате, не зафиксировала их лица. После снятия наличных подозреваемые были задержаны", – отметили в Нацполиции.

За вымогательство и получение взятки полицейским грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее, правоохранитель требовал две тысячи долларов от жителя Киева за непривлечение к уголовной ответственности.

Напомним, на взятках в Киеве попался чиновник фискальной службы.

Кооме того, в Одессе 20 февраля сотрудники прокуратуры и полиции задержали налогового инспектора при получении 5 тыс. грн взятки.