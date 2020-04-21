В Николаеве посадили маньяка, нападавшего на пожилых и молодых женщин

В Николаеве к 6 годам тюрьмы приговорили 32-летнего местного жителя, который совершил серию попыток изнасилования в местном микрорайоне "Соляные".

Как рассказала сайту "Сегодня" спикер областной прокуратуры Валерия Власова, мужчина поджидал женщин во дворах и пытался их насиловать.

"О мужчине известно, что ранее он был судим за подобные преступления, – рассказала нам Валерия Власова. – Две попытки изнасилования он совершил утром – в 4:30 и в 7:00. Эти два случая произошли в один день. Затем еще одна попытка изнасилования была вечером, после 20:00. Свою вину в первом эпизоде он не признал. Кстати, по данным следствия, пострадавшей была пожилая женщина. В остальных двух эпизодах свою вину он признал частично".

Как добавили в прокуратуре Николаевской области, вина задержанного доказана в полном объеме. Сам же он заявлял, что якобы подходил к женщинам, чтобы попросить закурить.

Напомним, ранее в Николаеве среди бела дня на улице Радостной на женщину напали двое знакомых и изнасиловали ее. Было открыто уголовное производство, подозреваемым грозят тюремные сроки вплоть до 12 лет.

Также сообщалось, что инструкторы в области безопасности дали ряд советов, как любая из женщин может защитить себя от нападающих.

Кроме того, ранее в Бердичеве местная девушка сбежала от маньяка. Подробности – в сюжете:

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