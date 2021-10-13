В Николаеве после дождя затопило многоэтажку: кто виноват (видео)

На сегодняшний день в доме рабочие ремонтируют крышу

В Николаеве дождь затопил многоэтажку / Коллаж "Сегодня"

В Николаеве дождь затопил многоэтажкуиз-за халатности строителей. Ремонт крыши должны были закончить 15 сентября, но он идет до сих пор.

Об этом пишет сайт Новости-N.

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Жильцы дома рассказали, фирма ТД "ВЕЛОБУД" делает в их доме капитальный ремонт крыши. Согласно договору, окончание работ должно было быть еще 15 сентября. Однако, по словам жильцов, ремонт и сейчас продолжается. Часть крыши все еще раскрыта. Это и стало причиной затопления дома.

Затопило многоэтажку дождем. Фото сайту Новини-N

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"Мы обратились к организации, чтобы рабочие накрыли временным покрытием крышу, где было снято старое покрытие, чтобы избежать затопления. Этого никто не сделал. Теперь топит технический этаж. Вода начинает поступать в подъезд, электрощитовую верхних этажей, а дальше и в квартиры жильцов", – сообщили жители.

Похожие случаи

В Кропивницкомв пятиэтажке на улице Яновского, 159, обвалились бетонные плиты перекрытия крыши в одном из подъездов.

Оказалось, что квартиру на последнем этаже пытались реконструировать. Но ремонтники проигнорировали все строительные нормы и демонтировали несущую стену. После этого плиты перекрытия просто обвалились.

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