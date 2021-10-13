Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Будет ли тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили 👑 Мисс Украина-2021: фото
СЕГОДНЯ Новости в регионах Другие регионы

В Николаеве после дождя затопило многоэтажку: кто виноват (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
13 октября, 12:01
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На сегодняшний день в доме рабочие ремонтируют крышу
В Николаеве дождь затопил многоэтажку / Коллаж "Сегодня"
В Николаеве дождь затопил многоэтажку / Коллаж "Сегодня"

В Николаеве дождь затопил многоэтажкуиз-за халатности строителей. Ремонт крыши должны были закончить 15 сентября, но он идет до сих пор.

Об этом пишет сайт Новости-N.

Реклама

Подробности

Жильцы дома рассказали, фирма ТД "ВЕЛОБУД" делает в их доме капитальный ремонт крыши. Согласно договору, окончание работ должно было быть еще 15 сентября. Однако, по словам жильцов, ремонт и сейчас продолжается. Часть крыши все еще раскрыта. Это и стало причиной затопления дома.

Затопило многоэтажку дождем. Фото сайту Новини-N
Затопило многоэтажку дождем. Фото сайту Новини-N

Реклама

"Мы обратились к организации, чтобы рабочие накрыли временным покрытием крышу, где было снято старое покрытие, чтобы избежать затопления. Этого никто не сделал. Теперь топит технический этаж. Вода начинает поступать в подъезд, электрощитовую верхних этажей, а дальше и в квартиры жильцов", – сообщили жители.

Похожие случаи

В Кропивницкомв пятиэтажке на улице Яновского, 159, обвалились бетонные плиты перекрытия крыши в одном из подъездов.

Оказалось, что квартиру на последнем этаже пытались реконструировать. Но ремонтники проигнорировали все строительные нормы и демонтировали несущую стену. После этого плиты перекрытия просто обвалились.

Реклама

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

95 876

заболело за неделю в Украине

+35%

Вакцинация
По состоянию на 12 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 271 274
Люди, которые получили минимум одну дозу
7 688 562
Всего введенных доз 13 959 836
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,60
29,50
29,00
28,00
17,67
31,08
29,85
27,83
18,34
31,29
31,09
29,69
18,48
34,29
31,50
30,22
18,34
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,97
-
30,92
28,46
18,07
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Какой будет погода в октябре
Прогноз на целый месяц
Узнать

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда поехать на море в октябре
ТОП-5 направлений
Хочу на море!
SHOW MUST GO ON

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Меган Фокс и Машин Ган Келли для GQ Style
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать Сегодня
В Сеть!
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять