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В Николаеве произошел крупный пожар: огонь тушили 60 спасателей (видео)

30 декабря, 11:48

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Возгорание началось вечером в зерновом терминале

В Николаеве произошел масштабный пожар на аграрном предприятии. Огонь тушили несколько часов.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Возгорание началось вечером в зерновом терминале. Огонь охватил около 500 квадратных метров. Очевидцы говорят, загорелось из-за короткого замыкания в электросети.

Тушили пожар несколько часов, задействовали 60 спасателей и 13 единиц техники. К счастью, обошлось без пострадавших. А вот объемы убытков еще выясняют.

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Напомним, ранее в Хмельницком загорелась четырехэтажное здание торгового центра. От дыма и огня спасались кто как мог. Пожарные ставили лестницы, чтобы эвакуировать погорельцев.

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Кроме того, в Кировоградской области огонь уничтожил жилье многодетной семьи. В пожаре пострадали трое детей: 6-летний мальчик и девочки – 8 и 10 лет, а также их мама.

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Николаев пожар предприятия

Источник: Сегодня

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