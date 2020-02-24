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В Николаеве произошла страшная авария с маршруткой: видео

24 февраля, 21:45

В результате аварии госпитализировали четырех человек, одна из пострадавших скончалась в больнице

В центре Николаева, где ранее очень пьяная дама на "Порше" устроила два ДТП, автомобиль Range Rover на высокой скорости протаранил маршрутное такси "ГАЗель Рута", перевернув его на бок. В ДТП погиб один человек, трое госпитализированы.

Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области, авария произошла на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской. За рулем Range Rover находился 32-летний мужчина, "Газелью" управлял 64-летний местный житель.

В результате столкновения микроавтобус перевернулся на бок. Госпитализировали четырех человек – двух водителей и двух пассажирок. Одна из них скончалась в больнице.

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Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Видео инцидента опубликовали местные СМИ. На нем можно видеть, что внедорожник влетает в "Газель" на высокой скорости.

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Местный сайт "Новости N" со ссылкой на источник сообщает, что водителя Range Rover задержали в порядке 208 УПК Украины.

Отмечается также, что на момент аварии светофор на перекрестке проспекта Центрального и ул. Московской не работал.

Ранее в Николаевской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика с цистерной. В результате пострадали восемь пассажиров маршрутки, оба водителя попали в реанимацию.

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