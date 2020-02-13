В Николаеве пьяный водитель после ДТП перелез на заднее сидение и уснул: курьезное видео

Легковушки не разминулись на улице Софиевской

Фото: www.0512.com.ua

В Николаеве произошло пьяное ДТП. После столкновения нетрезвый водитель перелез на задние сидения автомобиля и уснул.

Как сообщает местное издание 0512.com.ua, машины не поделили дорогу 12 февраля на улице Софиевской – Chrysler протаранил Opel, который ехал перед ним. От удара второй автомобиль выбросило на обочину.

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После аварии пьяный водитель Chrysler перелез на задние сидения, закрыл двери и уснул. Немного позже мужчина проснулся и сам открыл двери.

Внимание: в видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, ранее в Киеве недалеко от станции метро "Почтовая площадь" пьяная девушка-водитель Suzuki Vitara устроила ДТП. При этом она отказалась проходить тест на содержание алкоголя в крови и устроила копам скандал.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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