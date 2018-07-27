В Николаеве пьяный военнослужащий жестоко убил и ограбил женщину

В Николаеве военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за ревности убил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Информация об обнаружении тела 31-летней потерпевшей с внешними признаками насильственной смерти поступила в полицию 25 июля вечером от ее матери: она нашла тело дочери в ванной комнате. Через сутки убийцу женщины задержала полиция.

Как рассказали правоохранители, мужчина сначала задушил женщину, а потом нанес ей несколько ножевых ранений в область грудной клетки. После этого военнослужащий украл из дома ноутбук и мобильный телефон, которые продал. Причиной конфликта с пострадавшей мужчина назвал ревность, а свое агрессивное поведение он объяснил чрезмерным количеством выпитого алкоголя.

"Следователи Центрального отдела полиции проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 185 УК Украины "Умышленное убийство" и "Кража"", – отметили в полиции.

За содеянное военнослужащему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении в совершении преступления и изберут меру пресечения.

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