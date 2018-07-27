В Николаеве пьяный военнослужащий жестоко убил и ограбил женщину

Сегодня, 10:53

Мужчина задушил возлюбленную из-за ревности

Фото: ГУНП в Николаевской области
Фото: ГУНП в Николаевской области

В Николаеве военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за ревности убил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.   

Информация об обнаружении тела 31-летней потерпевшей с внешними признаками насильственной смерти поступила в полицию 25 июля вечером от ее матери: она нашла тело дочери в ванной комнате. Через сутки убийцу женщины задержала полиция.

Как рассказали правоохранители, мужчина сначала задушил женщину, а потом нанес ей несколько ножевых ранений в область грудной клетки. После этого военнослужащий украл из дома ноутбук и мобильный телефон, которые продал. Причиной конфликта с пострадавшей мужчина назвал ревность, а свое агрессивное поведение он объяснил чрезмерным количеством выпитого алкоголя.

"Следователи Центрального отдела полиции проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 185 УК Украины "Умышленное убийство" и "Кража"", – отметили в полиции.

За содеянное военнослужащему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении в совершении преступления и изберут меру пресечения.

Ранее мы писали об убийстве в Днепропетровской области, где над подозреваемым в краже элитного автомобиля устроили жестокую расправу.

Также сообщалось об убийстве под Запорожьем, где пьяный сын после ссоры ударом вилки убил собственного отца.
убийство, женщина, Николаев, ревность, ножевые ранения, удушение, военнослужащий

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: antikor.com.ua

В Винницкой области мать заказала убийство своего сына

Вчера, 14:50

Жизнь сына женщина оценила в 10 тысяч гривен

Запад

Вслед за Бабченко: ровенская полиция инсценировала убийство бизнесмена

25 Июля, 14:52

Способом "фиктивной смерти"  правоохранителям удалось задержать участников организованной преступной  группировки
Загрузка...

Другие регионы

Фото: sud.ua

В Херсонской области нашли убитым судью, который пропал без вести

24 Июля, 18:11

Судья Анатолий Гордимов пропал без вести еще в апреле

Днепр

Скриншот

В Днепре начался суд над "мясником" из Павлограда

23 Июля, 17:40

18-летний подсудимый убил мужчину и его 4-летнего ребенка и тяжело ранил беременную женщину
Загрузка...