В Николаеве рабочих засыпало землей в траншее (фото, видео)

В Николаеве, во время проведения земляных работ, двоих мужчин в траншее привалило землей и бетонной плитой.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, ЧП случилось на улице Вячеслава Черновола 27 ноября. Спасатели немедленно выехали на место происшествия.

Первым освободили из ловушки 18-летнего парня. С предварительным диагнозом ушиб грудной клетки и нижних конечностей пострадавшего госпитализировали.

Второго рабочего, 17-летнего парня, освободили позже, так как ему сильно зажало ноги бетонной плитой.

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"К спасательной операции привлекалось четыре единицы техники и 16 человек ГСЧС. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции и работники медицинской службы", – добавили спасатели.

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Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Ранее мы сообщали, что в Одессе на стройплощадке обвалился котлован. В результате обвала под обломками оказались двое рабочих. Медработники констатировали смерть мужчин.

Также напомним, в Днепре на стройке парень получил удар током, упал со строительных лесов и умер. Ему был 21 год.

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