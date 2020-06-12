В Николаеве разоблачили сеть онлайн-порностудий: зарабатывали миллионы гривен (фото, видео)

Заработки организаторов составляли более двух миллионов гривен за месяц

В Николаеве полицейские разоблачили сеть онлайн-порностудий, которые "зарабатывали" более двух с половиной миллионов гривен ежемесячно.

Об этом сообщили на официальном сайте Нацполиции.

"Видеотрансляции через различные сайты в режиме онлайн вели более 70 девушек посменно в трех порностудиях, и получали за такое общение с иностранцами прибыль", - говорится в сообщении.

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В полиции отметили, что в ходе обысков по месту нахождения головного "офиса", студий, а также в квартире администраторов в Николаеве и Харькове, было изъято более 60 комплектов компьютерного оборудования, банковские карты, черновые записи, документы, сим-карты, и другие вещественные доказательства.

"Следователи и оперативники установили, что в Николаеве находился офис, в котором велся прием кандидатов на работу. Четверо администраторов в возрасте от 21 до 28 лет проводили отбор девушек, контролировали работу студии, отдавали указания подчиненным. Они находили молодых женщин через сайты, где девушки размещали свои резюме в поисках работы", - отметили в полиции.

После этого с девушками проводили собеседование и вербовали "для работы якобы переводчиками или моделями".

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В полиции отметили, что вначале девушкам предлагали работу администратора на предприятии, менеджера или консультанта, а далее – более доходную работу – веб-моделью или переводчиком.

"Получив согласие на работу веб-моделью, девушку приглашали явиться по адресам расположения онлайн-порностудий, где в дальнейшем ее учили общению с иностранцами и демонстрации сцен откровенного, в том числе порнографического характера", - добавили копы.

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Девушки работали в три смены, а заработную плату они получали раз в месяц. Их прибыль составляла от 500 до 2000 евро, в зависимости от количества отработанных смен и наличия постоянных клиентов.

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При этом доходы сети порностудий в месяц, по предварительным подсчетам, составляло более двух с половиной миллиона гривен.

Сейчас следователи Нацполиции проводят досудебное расследование по уголовному производству по статьям о "ввозе, изготовлении, сбыте и распространение порнографических предметов" и "создание или содержание мест разврата и сводничество".

Санкции этих статей предусматривают до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

А в Киеве киберполиция прекратила деятельность пяти порностудий, в которых работали в основном студентки. Они общались с англоязычными посетителями специализированных платных видеочатов. Незаконный бизнес в столице организовала супружеская пара.

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