В Николаеве разыскали детей, которые ушли из дому после ссоры с родителями

Детей разыскали на протяжении часа после поступления информации об их пропаже

/ Фото: Нацполиция

В Николаеве сотрудники полиции разыскали двоих детей – мальчиков 11 и 8 лет, которые ушли из дома после ссоры с родителями.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 13 ноября, около 21:00, к стражам порядка обратилась мать пропавших детей и заявила, что дети ушли из дому еще днем, около 12 часов, но просить о помощи копов женщина решила после того, как ее самостоятельные поиски не принесли результатов.

"На поиск без вести пропавших детей был направлен личный состав отдела полиции. Копы проверяли возможные места нахождения беглецов. Ориентировку с приметами мальчиков также получили наряды полиции, которые вели патрулирование улиц областного центра", – говорится в сообщении.

На протяжении часа после получения обращения родителей место нахождения школьников было установлено – автомобильный патруль заметил детей, похожих по описанию, в районе остановки общественного транспорта. На вопрос копов о том, почему они находятся на улице без сопровождения взрослых, мальчики объяснили, что ушли из дома после разногласий с родителями.

Полицейские отвезли детей в отдел и сообщили об этом матери, на которую ювенальные полицейские составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, недавно во Львове продавцам магазина оставили ребенка, полиции пришлось искать родителей.

Ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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